Skip to primary navigation
Skip to main content
Network
#UnitedForSoccer
Gainbridge Super League
USL Championship
USL League One
USL League Two
USL W League
USL Academy
USL Corporate
Gainbridge Super League
USL Championship
USL League One
USL League Two
USL W League
USL Academy
USL Corporate
Gainbridge Super League
Brooklyn FC
Carolina Ascent FC
Dallas Trinity FC
DC Power Football Club
Fort Lauderdale United FC
Lexington SC
Spokane Zephyr FC
Sporting JAX
Tampa Bay Sun FC
Go to GainbridgeSuperLeague.com
USL Championship
Birmingham Legion FC
Brooklyn FC
Charleston Battery
Colorado Springs Switchbacks FC
Detroit City FC
El Paso Locomotive FC
Hartford Athletic
Indy Eleven
Las Vegas Lights FC
Lexington SC
Loudoun United FC
Louisville City FC
Miami FC
Monterey Bay FC
New Mexico United
Oakland Roots SC
Orange County SC
Phoenix Rising FC
Pittsburgh Riverhounds SC
Rhode Island FC
Sacramento Republic FC
San Antonio FC
Sporting JAX
Tampa Bay Rowdies
FC Tulsa
Future Teams
Atlético Dallas
Milwaukee Pro Soccer
OKC Energy FC
Reno Pro Soccer
Santa Barbara Sky FC
USL Pro Iowa
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
v
w
x
y
z
Go to USLChampionship.com
USL League One
AV Alta FC
Athletic Club Boise
Charlotte Independence
Chattanooga Red Wolves SC
Corpus Christi FC
Fort Wayne FC
Forward Madison FC
Greenville Triumph SC
One Knox SC
FC Naples
New York Cosmos
Portland Hearts of Pine
Richmond Kickers
Sarasota Paradise
Spokane Velocity FC
Union Omaha
Westchester SC
Expansion Teams
Fort Lauderdale United FC
Port St. Lucie SC
Rodeo Soccer Club
Sporting Cascades FC
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
v
w
x
y
z
Go to USLLeagueOne.com
USL League Two
AC Connecticut
AC Houston Sur
Academica SC
AFC Ann Arbor
AHFC Royals
Akron City FC
Albany Rush
ALBION SC Colorado
Almaden FC
AMSG FC
Annapolis Blues FC
Appalachian FC
Apotheos FC
Asheville City SC
Atlético Unión
Ballard FC
Bethesda SC
Bigfoot FC
Birmingham Legion FC 2
Black Rock FC
Boston Bolts
Boston City FC
Brave SC
Brevard SC
Brooke House FC
Capo FC
Cedar Stars
Charlotte Eagles
Charlotte Independence 2
Charlottesville Blues FC
Chicago Dutch Lions FC
Christos FC
City SC
CISA
Cleveland Force SC
Colorado Storm
Columbus United FC
Connecticut Rush
Davis Legacy SC
Dayton Dutch Lions FC
Delaware FC
Denton Diablos
Des Moines Menace
Dothan United
Eagle FC
East Atlanta FC
Edgewater Castle FC
Erie Sports Center
FC Ambush
FC Buffalo
FC Miami City
FC Motown STA
FC Olympia
FC Tucson
Flatirons FC
Flint City Bucks
Fort Lauderdale United FC
Fort Worth Vaqueros FC
GFI Academy
Hattiesburg FC
Hickory FC
Hill City FC
Hill Country Lobos
Houston FC
Hudson Valley Hammers
Inter Gainesville KF
Ironbound SC
Jackson Boom
Kalamazoo FC
Kings Hammer FC Columbus
Lakeland United FC
Lansing City Football
Laredo Heat SC
Lehigh Valley United
Lionsbridge FC
Little Rock Rangers
Lonestar SC
Long Island Rough Riders
Lorain County Leviathan FC
Loudoun United FC 2
Louisiana Krewe FC
Louisville City FC
Lubbock Matadors SC
Manhattan SC
Marin FC Legends
McKinney Chupacabras FC
Memphis FC
Miami AC
Midlakes United
Midwest United FC
Minneapolis City SC
Mississippi Brilla FC
Montgomery United FC
Morris Elite SC
New England FC
New Jersey Copa FC
Nona FC
North Carolina FC U23
Northern Indiana FC
Northern Virginia FC
Oakland County FC
Ocean City Nor'Easters
Pennsylvania Classics
Patuxent Football Athletics
Peoria City
Pittsburgh Riverhounds 2
Bangers FC
Port City FC
Project 510
Reading United AC
Real Central NJ
Real Colorado
Redlands FC
Red River FC
River Light FC
RKC Third Coast
Rochester FC
Rockford Raptors FC
Salem City FC
San Antonio FC 2
San Francisco City FC
San Francisco Glens SC
San Juan SC
Santafé Wanderers
Seacoast United Phantoms
Shark Coast FC
Snohomish United
South Carolina United
Southern California Eagles
Swarm FC
Sporting JAX
Springfield FC
St. Croix Legends
Stars FC
Staten Island ASC
Steel City FC
Sueño FC
Sunflower State FC
Tacoma Stars
Texoma FC
Tobacco Road FC
Toledo Villa FC
Twin City Toucans FC
Union FC Macomb
Utah United
Ventura County Fusion SC
Vermont Green FC
Virginia Beach United
Virginia Marauders FC
Wake FC
West Chester United SC
West Seattle Junction FC
West Texas FC
West Virginia United
Westchester Flames FC
Western Mass Pioneers
Weston FC
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
v
w
x
y
z
Go to USLLeagueTwo.com
USL W League
AC Connecticut
AFC Ann Arbor
AHFC Royals
ALBION SC Colorado
AMSG Fútbol Club
Annapolis Blues FC
Asheville City SC
Bigfoot FC
Birmingham Legion WFC
Brevard Riptide SC
Brooke House FC
California Storm
Capo FC
Carolina Ascent FC
Cedar Stars
Challenge SC
Charlotte Eagles
Charlottesville Blues FC
Chattanooga Red Wolves SC
CISA
Cleveland Force SC
Colorado Storm
Dayton Dutch Lions FC
Detroit City FC
Eagle FC
Edgewater Castle FC
Erie Sports Center
FC Buffalo
FC Miami City
FC Olympia
Flatirons FC
Flower City 1872
Fort Lauderdale United FC
Hartford Athletic
Hudson Valley Crusaders
Indy Eleven
Kalamazoo FC
Kings Hammer FC Cincinatti
Kings Hammer FC Sun City
Lancaster Inferno
Lonestar San Antonio
Long Island Rough Riders
Los Angeles SC
Manhattan SC
Marin FC
Miami AC
Midwest United FC
Minnesota Aurora FC
Morris Elite SC
NC Courage U23
New England Mutiny
NJ Copa FC
North Carolina Fusion
Northern Virginia FC
Oakland Soul SC
OC Sporting FC
One Knoxville
Paisley Athletic FC
Patuxent Football Athletics
Pittsburgh Riveters SC
Pleasanton Rage
Port City FC
Portland Cherry Bombs FC
Racing Louisville FC
Rally Madison FC
Real Colorado
Richmond Ivy SC
River Light FC
RKC Third Coast
Rochester FC
Rockford Raptors FC
Salmon Bay FC
San Juan SC
Sioux Falls City FC
Snohomish United
South Carolina United FC
Southern California Dutch Lions FC
South Georgia Tormenta FC
Swarm FC
Sporting JAX
Steel City FC
Stockton Cargo SC
Tacoma Galaxy
Tallahassee Reckoning
Toledo Villa FC
Union FC Macomb
Vermont Green FC
Virginia Atlantic FC
Virginia Beach United
Virginia Development Academy
Wake FC
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
v
w
x
y
z
Go to USLWLeague.com
USL Academy
Go to USL-Academy.com
FC Tucson
FC Tucson
Menu
Menu
Tickets
2026 Season Tickets
Group Tickets
Flex Pack Tickets
Club
About FC TUCSON
Front Office
Careers & Internships
Corporate Partnerships
History of Desert Showcase
Stadium & Game Day
Know Before You Go
SABER ANTES DE IR
FAN CODE OF CONDUCT
National Anthem Singer
Men’s Team
2026 Mens Season Tickets
2026 Mens Open Tryouts
2026 Schedule
Technical staff
Men’s Team History
Women’s Team
2026 Womens Season Tickets
2026 Womens Open Tryouts
Women’s Team History
USL Academy
2026 USL Academy Schedule
Academy Technical Staff
Academy Program History
TALENT IDENTIFICATION
Community
Host Family Program
Partners
Donations
Contact
Home
USL Academy
2026 USL Academy Schedule
Academy Technical Staff
Academy Program History
TALENT IDENTIFICATION
More Items
2026 USL Academy Schedule
Presented By
Loading Comments...
Write a Comment...
Email (Required)
Name (Required)
Website